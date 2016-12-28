Tunceli'de çatışma: 1 asker şehit, 2 terörist öldürüldü (3)

VALİLİK: ASKERİ ŞEHİT EDEN ÖRGÜT DHKPC

Tunceli Valiliği, Hozat İlçesi'ne bağlı Aşağışavalliler mevkiinde çıkan ve Uzman Çavuş Hasan Karadavut'un şehit olmasına neden olan terör örgütünün DHKP-C olduğunu duyurdu. Valillik açıklaması şöyle:

"28 Aralık 2016 tarihinde İlimiz Hozat İlçesi Aşağışavaliler mevkiinde güvenlik güçlerimizce icra edilen arama/tarama faaliyeti esnasında DHKP-C terör örgütü mensubu bir grup ile sıcak temas sağlanmış olup, çatışma yaşanmıştır. Çıkan çatışmada 2 DHKP-C terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çatışma esnasında 1 askerimiz ağır yaralanarak Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, yapılan tüm müdahalelere rağmen kahraman askerimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar devam etmektedir."

DHA