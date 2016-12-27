Tunceli'de dağ keçisi vuran avcıya 12 bin lira ceza

TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'ne bağlı Süleymanuşağı Köyü kırsalında, 7 yaşında olduğu belirlenen dağ keçisini vuran avcıya 12 bin lira para cezası verildi.

Dağ keçisi avlandığına dair bir ihbarı değerlendiren Tunceli Hayvan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Pülümür İlçesi'ne bağlı Süleymanuşağı Köyü'nde vurulmuş dağ keçisi buldu. 7 yaşında olduğu belirlenmen dağ keçisi, ekipler tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaçak avcının tespit edilip yakalandığını, adı açıklanmayan avcıya para cezası uygulanacağını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, "İlimizin Pülümür ilçesi Erzincan sınırına yakın Süleymanuşağı Köyü'nde kaçak avcı tarafından vuruluyor. 10 gün içerisinde üçüncü vakayla karşılaşıyoruz. Tespit edildi, yakalandı. Tutanakları elimize geçecek. İl dışından gelen bir kişi tarafından vuruldu. Kimliği bizde saklı" dedi.

Vatandaşların da kaçak avcılara karşı duyarlı olması gerektiğini belirten Gürsönmez, bu konuda kendilerine yardımcı olması çağrısında bulunarak, "Av koruma çalışmalarını devam ettiriyoruz. Ekiplerimiz 7/24 saat çalışıyor. Buna rağmen birçok noktada etkili olunamıyor. Bu noktada duyarlı vatandaşların bizi desteklemesini istiyoruz. Bu vakaların olmaması için gördükleri yerde ihbar etmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

DHA