TunceliOvacık, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu açıldı

TUNCELİ Valiliği, güvenlik nedeniyle kapalı olan Tunceli-Ovacık, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun çift yönlü olarak açıldığını duyurdu.

Düzenlenen operasyon öncesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması adına daha önce valilik tarafından kapatılan Tunceli-Ovacık, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu çift yönlü olarak bu sabah saat 06.00'dan itibaren açıldı. Tunceli Valiliği'ince konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Valiliğimizce; ilimizde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, son zamanlarda artan terör olaylarının önlenebilmesi, ilimiz genelinde tesis edilmiş huzur ve güven ortamının korunması, vatandaşlarımızın her türlü terör eylemlerinden korunması amacıyla, emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda; Tunceli-Ovacık, Tunceli-Pülümür-Erzincan Karayolları 21 Aralık 2016 saat 06.00 'dan itibaren ikinci bir emre kadar 24 saat süreyle çift yönlü olarak kontrollü bir şekilde her türlü araç trafiğine açılmıştır."

DHA