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Manisa Haberi: Turgutlu'da FETÖ şüphelisi 2 kişi adliyede

Turgutlu'da FETÖ şüphelisi 2 kişi adliyede
14:3720 Aralık 2016
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Turgutlu'da FETÖ şüphelisi 2 kişi adliyede
Turgutlu'da FETÖ şüphelisi 2 kişi adliyede

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'ndeki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1'i işadamı 2 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.
Darbe girişimi sonrası Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen hafta, FETÖ'yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Turgutlu Sanayici ve İşadamları Derneği'nin Başkan Yardımcısı E.G. ile taşeron bir firmada çalışan H.A.'yı gözaltına aldı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

DHA

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