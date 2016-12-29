İstanbul Haberi: Turist sayısı Haziran 2015’ten bu yana kesintisiz azalıyor Turist sayısı Haziran 2015’ten bu yana kesintisiz azalıyor Son Dakika Haberi







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Turist sayısı Haziran 2015’ten bu yana kesintisiz azalıyor – Türkiye’ye gelen turistlerin sayısı 2015 Haziran ayından bu yana kesintisiz bir şekilde azalıyor.

Turizm Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü’nden aldığı bilgilerden derlediği verilere göre, Kasım ayında gelen turist sayısı, geçen yılın Kasım ayına göre yüzde 21.4 azaldı.

2016 yılının 11 aylık yabancı turist girişi 2015 aynı dönemine göre yüzde 30.9 düşerek 24.1 milyon kişiye geriledi.

Kasım ayında Türkiye’yi ziyaret eden 1 milyon 353 bin yabancı turistin yüzde 1.29’unu oluşturan 17 bin 454'ü günübirlik girip çıkanlardan oluştu.

Kasım ayında yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapıları sıralaması şöyle:

1 – İstanbul, yüzde 49.1 / 664 bin 459 turist

2 Edirne, yüzde 13.70 / 185 bin 398 turist

3 – Artvin, yüzde 13.34 / 180 bin 564 turist

4 – Antalya, yüzde 9.22 / 124 bin 826 turist

5 – Ağrı, yüzde 2.44 / 33 bin 61 turist

11 Aylık dönemde yüzde 30.85 azalma

Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.85 azalarak 24 milyon 50 bin 056 kişiye indi. Bunların yüzde 2.54’ünü oluşturan 610 bin 403'ü günlük giriş çıkış yapanlardan oldu.

DHA