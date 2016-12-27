Turistler 'Likya Yolu'nun cazibesine kapılıp kayboluyor

ARAMA Kurtarma Derneği (AKUT) Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül, kuruldukları günden bu yana 17 yıl içerisinde 80'in üzerinde arama ve kurtarma çalışmasında 130 kişinin kurtarılmasını sağladıklarını, bunların yüzde 55'inin yabancı olduğunu belirtti. Sevgül, yabancı turistlerin daha çok bölgenin batısındaki Likya Yolu coğrafyasında kaybolduklarını aktardı.

Antalya bölgesinde Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet ve Acil Durum (AFAD), Sahil Güvenlik ve İtfaiye ekipleri olmak üzere devletin 4 kurumunun faaliyette olduğunu aktaran Yılmaz Sevgül, bu kurumların eskiye göre daha donanımlı ve eğitimli olduğunu söyledi. Bölgede, buradaki coğrafya koşullarına daha uyumlu çalışacak ekipler bulunduğunu belirten Sevgül, "Zaman zaman bizimle de çalışıp eğitim alıyorlar. Şu andaki durumları gayet iyi. Biz sahada çok görünmüyoruz şu anda. Yani onlar sorunları çözüyor. Aslında olması gerektiği gibi. Devletin kurumları asli görevlerini icra edecek. Biz gönüllü çalışanlar da talep edilirsek sahaya gidip çalışırız" dedi. Bölgede uzun yıllardır bulunduklarını da hatırlatan Yılmaz Sevgül sözlerini şöyle sürdürdü:

"17 yıldır Antalya'da olduğumuz için çok deneyimle bir ekibiz. 89 kişiyiz ama bunların üçte biri aktif şu anda. İki takımımız var. 'A' takımı ve 'B' takımı. A takımı çok tecrübeli. Yıllardır bu işin içinde. Özellikle teknik dağ arama kurtarmaları, sel arama kurtarmalarını çok iyi bilen ekip. Onlar bölgedeki daha zor olan arama kurtarma çalışmalarına gidip çözüm üretiyor."

17 YILDA 130 KİŞİNİN HAYATINI KURTARDILAR

AKUT'un 18 yılda 80'in üzerinde arama kurtarma çalışması gerçekleştirdiğini ve 130'un üzerinde insanı kurtardığını belirten Sevgül, 25 de hayvan kurtarıldığını kaydetti. Antalya bölgesinin dağlık bölge olduğunu vurgulayan Sevgül şunları kaydetti:

"Dağlarımız çok güzel ve çekici. Turistler bilmedikleri bu coğrafyaya girince sorun yaşıyor. Genellikle kaybolma ve kayalıklardan düşme gibi vakalar olarak önümüze çıkıyor. Kurtardığımız insanların yüzde 55'i yabancı. Bu arama kurtarmaların yüzde 65'i Antalya'nın batısındaki dağlarda oluyor. Yani Beydağları silsilesinde. Batıda Likya Yolu var. Bu yol sert arazilerden geçiyor ki turistlerin çok kaybolduğu bölgeler de buralar. O yüzden çok vakayla karşılaşıyoruz. Bazen de kaya tırmanıcılarının mahsur kalması gibi olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Arama kurtarmaların yüzde 35'i de Antalya'nın doğusundaki dağlarda gerçekleşiyor."

ÖNCE KENDİ BAŞINIZI BELAYA SOKMAMANIZ GEREKİYOR Kİ İNSAN KURTARASINIZ

Sözlerine "Biz Türkiye genelinde dağ arama kurtarma ve sel arama kurtarmayı önce kendi ekibimize sonra da devlet kurumlarına öğretmeye çalışıyoruz" diye devam eden Sevgül, "Eğitim için Antalya'da kamplar açıyoruz. Devletin kurumlarını da zaman zaman davet ederek bu eğitimleri almalarını sağlıyoruz" dedi. Antalya bölgesinde çok sel felaketi yaşandığını da sözlerine ekleyen Yılmaz Sevgül, şunları kaydetti:

"Biz bunlarla çok boğuşarak büyük tecrübeler elde ettik. Çok iyi eğitimler ve tatbikatlar yaptık. Yaptığımız uygulamaları diğer ekiplerle de paylaşıyoruz. Kamplarımız çok sert koşullarda yapılıyor çünkü daha zorunu yaparlarsa kolayla hemen başa çıkılır. Böyle bir hedefimiz var. Arama kurtarma böyle bir şey. Kendi başınızı belaya sokmamanız gerekiyor çünkü insanları kurtaracaksınız. Daha iyi olmak zorundasınız o yüzden gereklerini yerine getirmek zorundasınız."

ENDÜSTRİYEL DAĞCILIK RASTGELE YAPILACAK İŞ DEĞİL

Son yıllarda adından sözettiren 'endüstriyel dağcılar' ile ilgili bilgi de veren Sevgül şöyle devam etti:

"Aslında biz bu konuda biraz yakınıyoruz. Çünkü bizde bu eğitimleri alan çoğu kişi endüstriyel dağcılık yapıp bizi unutuyor. Bunu istemiyoruz. Ama sağ olsunlar yine o A takımımızdaki arkadaşlardan çoğu bu işten ekmeklerini kazanırken bizi de unutmuyor. Bu dağcılar ulaşılamayan yerlere ipli sistemle ulaşıp oradaki işlemi yerine getiriyor. Bu bir temizlikse temizlik, boyamasa boyama, yazı yazmaysa yazı yazmak gibi. Endüstriyel dağcılık son 10 yılda ortaya çıktı. Ancak öyle kolay bir iş değil. Belli standartları var. Uluslararası bröve ve sertifikaları var. Bunları aldıktan sonra bir şey yapabilirsiniz. Rastgele bu işi yapamazsınız. Daha çok mevcut otellerle iş yapıyorlar. Otellerin temizliği, ulaşılamayan noktalardaki birtakım tadilatlar gibi."

DHA