Türk Tarih Kurumu Başkanı: Güçlü olmak istiyorsak, tarihimize bakmalıyız

TÜRK Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, ''Türkiye, Malazgirt Savaşı'nın bir sonucudur. Eğer güç almak istiyorsak, güçlü olmak istiyorsak, tarihimize bakmalıyız; çünkü bizim tarihimiz ışık doludur'' dedi.

TTK Başkanı Prof. Dr. Turan, Erciyes Üniversitesi’nde 'Dünya Savaşları, Bitmeyen Güçler Mücadelesi ve Türkiye' konulu konferans verdi. Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi (ERUSAM) tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, ERUSAM Başkanı Doç. Dr. Cevdet Kırpık ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan ERUSAM Başkanı Kırpık, son zamanlarda Türkiye'de artan terör saldırılarından duydukları üzüntüyü dile getirdi. Kırpık, “Bu saldırılar, millet olarak bizi yıldıramayacak, daha da güçlenmemizi sağlayacaktır” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan da konuşmasına geçtiğimiz Cumartesi günü Kayseri’de gerçekleştirilen terör saldırısı kınayarak sözlerine başladı. Rektör Yardımcısı Doğan, “Savaş, soğuk ve ürkütücü bir kelime fakat neredeyse insanlık tarihiyle özdeşleşmiş bir kelime. İnsanlık bütün tarih boyunca milletlerin savaşlarına şahit olmuştur. Savaş bizim için de yabancı bir kelime olmamasına rağmen, savaşın ahlaksız olanına aşina değiliz. Allah vatanımızı, milletimizi bu ahlaksız savaşlardan korusun” diye konuştu.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, konferansta, savaşların insanoğlunun yıllar boyu tercih etmediği, fakat içine çekilmekten başka çare bulamadığı büyük insan anaforu olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Turan, “Devletlerin, milletlerin, siyasi organizasyonların kendi askeri kurumlarının çarpışması olayına, savaş demekteyiz” dedi. Konuşmasında Anadolu coğrafyasının Türkiye olmasının, dünya tarihinde belki ilk 3'e giren olgularından biri olduğunu kaydeden Prof.Dr. Turan, “Anadolu'nun Türkiye olması, ABD’nin kuruluşu kadar dünya tarihinde önemlidir. Bugün Türkiye, Malazgirt Savaşı'nın bir sonucudur. Eğer güç almak istiyorsak, güçlü olmak istiyorsak, tarihimize bakmalıyız; çünkü bizim tarihimiz ışık doludur” diye konuştu.

DHA