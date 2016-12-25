Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ankara Haberi: Türkiye karasularında son bir haftada 131 düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye karasularında son bir haftada 131 düzensiz göçmen yakalandı
13:1825 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Türkiye karasularında son bir haftada 131 düzensiz göçmen yakalandı
Türkiye karasularında son bir haftada 131 düzensiz göçmen yakalandı

SAHİL Güvenlik Komutanlığı tarafından Ege Denizi'nde yürütülen düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 16-23 Aralık tarihleri arasında 5 olayda 131 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı Türk karasularında yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, gerçekleşen 5 göç girişiminin 1'inde Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım talep edildiği belirtildi. Sahil Güvenlik yüzer ve uçar unsurları tarafından gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyeti sonucunda, 8 düzensiz göçmenin denizden sağ olarak kurtarıldığı, 5 düzensiz göçmenin de cesedinin denizden alındığı bildirildi. Öte yandan düzensiz göç faaliyetlerinin Dikili ve Ayvalık bölgelerinde yoğunlaştığının görüldüğü ifade edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi amacıyla 16-23 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerde; 38 Sahil Güvenlik Botu, 14 SAGET, 3 DEGAK Timi ve 21 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından bin 151 saat seyir yapıldığı, 20 helikopter ve 2 uçak sortisiyle toplam 37 saat 45 dakika uçuş gerçekleştirildiği bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın açıklamasında, ayrıca 6 Mobil Radar Timi tarafından 72 saat görev gerçekleştirildiği kaydedildi.

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar