Türkiye'de bu yıl 672 bin ton su ürünü üretildi

AKDENİZ Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Deval, 2016'da ülke genelinde 672 bin ton su ürünleri üretimi yapıldığını, su ürünleri yetiştiriciliğinde ise yüzde 11 büyüme hızı yakalandığını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde 'Fakülte ve paydaşların işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi' paneli yapıldı. Su Ürünleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü (AKSAM) ve sektör temsilcileri katıldı. Panelin başkanlığını Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Cengiz Develi yaptı.

ÜRETİM 672 BİN TON

Panelin açılış konuşmasını yapan Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Deval, 2016'da ülke genelinde yaklaşık 672 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleştirildiğini söyledi. Prof. Dr. Deval, bu üretimin yüzde 36'sının yetiştiricilikten, yüzde 64'ünün ise su ürünleri avcılığından oluştuğunu aktardı.

BÜYÜME ORANI YÜZDE 11

Prof. Dr. Deval, "Doğal kaynaklarımızın veriminde önemli oranda düşüş olmasına rağmen, su ürünleri yetiştiriciliğinde büyüme hızımız yüzde 11 dolayında. 2000 yılında yaklaşık 500 bin ton su ürünleri avcılığı, 80 bin ton su ürünleri yetiştiriciliği yapılırken, 2015'te ise su ürünleri avcılığı 400 bin tona düştü, yetiştiriciliğimiz 240 bin tonlara ulaştı" diye konuştu.

DÜNYA ÜRETİMİNİN YÜZDE 0.4'Ü TÜRKİYE'NİN

Dekan Deval, "Halen dünya toplam su ürünleri üretiminde (167 milyon ton) Türkiye'nin su ürünleri üretim miktarı yüzde 0.4 gibi çok düşük değerlerdedir. Kişi başı 5.7 kg olan ve AB'ye ihraç edebildiğimiz tek ürün olan su ürünleri üretim miktarını artırmak için sektör- üniversite işbirliği şartı. Ayrıca donanımlı su ürünleri mühendisleri yetiştirme zorunluluğumuz var" diye konuştu.

DHA