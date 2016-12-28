Tutuklanan DBP'li Başkana 15 yıl hapis istemi

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan merkez Yenişehir İlçesi Belediye Başkanı DBP'li Selim Kurbanoğlu hakkında, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, DTK'nın, PKK/KCK'nın bir alt yapılanması olduğu ve Kurbanoğlu'nun da burada aktif olarak faaliyet yürüterek üyesi olduğu belirtildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 7 Aralık günü tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Selim Kurbanoğlu hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) PKK/KCK terör örgütünün bir alt yapılanması olduğunu belirten savcı, DTK'nın Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulduğunu kaydetti. KCK/TM yapılanmasının bir parçası olarak faaliyet gösteren ve sözde kurucu meclis görevi yürüten DTK'nın, PKK-KCK terör örgütünün bir alt yapılanması olduğunu ifade eden savcı, bu yapılanma içinde faaliyet yürütenlerin örgütsel faaliyet yürüttüğü konusunda bir çekince olmadığını kaydetti. Başlatılan soruşturma kapsamında DTK binasında mahkeme kararı ile fiziki ve teknik takip başlatıldığı belirtilen iddianamede, şüpheli Mehmet Selim Kurbanoğlu'nun 2011-2013 yılları arasında bu binada düzenlenen 7 ayrı toplantıya katıldığı ifade edildi. Kurbanoğlu'nun bir nevi ulusal kurucu meclis olarak kabul edilen DTK içerisinde üye olarak aktif bir şekilde faaliyet gösterdiği belirtilen iddianamede, şüphelinin ayrıca 2009-2016 yıllara arasında Diyarbakır'da yapılan 16 basın açıklaması, yürüyüş, cenaze törenine katıldığı ifade edildi.

İddianameye yansıyan ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden Mehmet Selim Kurbanoğlu, "Etkinliklere siyasetçi olarak siyasi partinin çağrıları üzerine katıldım. 2009-2011 tarihleri arasında katıldığım etkinliklerin neden bu tarihte sorulduğunu da anlayabilmiş değilim. Üzerinden 7 yıl geçmiş soruşturma için neden beklenmiş anlayamadım" dedi.

DHA