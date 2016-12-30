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Mardin Haberi: Tutuklu HDP'li kadınların cezaevi ları

Tutuklu HDP'li kadınların cezaevi ları
13:5030 Aralık 2016
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Tutuklu HDP'li kadınların cezaevi ları
Tutuklu HDP'li kadınların cezaevi ları

HAKLARINDA yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, eski Milletvekili Ayla Akat Ata ve görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın cezaevinde çektirdikleri ilk paylaşıldı.
Kocaeli Kandıra Cezaevinde bulunan Figen Yüksekdağ, Gülser Yıldırım, Ayla Akat Ata ve Gültan Kışanak'ın cezaevinde birlikte çektirdiği Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından sosyal medyada paylaşıldı. , 'KHK ile kapatılan KJA Dönem Sözcüsü Ayla Akat: Tüm kadınlara sevgilerimi iletiyorum' ve 'Amed Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Gültan Kışanak'tan direnen tüm kadınlara selamlar' notu ile paylaşıldı.

DHA

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