Tutuklu HDP'li vekilin kardeşi gözaltına alındı

ŞIRNAK Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün kardeşi Veli Encü ve 3 kişi, yürütülen bir soruşturma kapsamında bugün sabaha karşı gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklunan ve Kocaeli Kandıra F tipi Cezaevi'ne konulan HDP Şırnak milletvekili Ferhat Encü'nün kardeşi Veli Encü, Taybet Encü, İbrahim Yaylalı ve Meral Geylani'nin Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Gülyazı Köyü'nde bulunan evlerine sabaha karşı Jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Yürütülen bir soruşturma kapsamında yapılan operasyonda evlerde arama yapıldıktan sonra 4 kişi gözaltına alındı.

DHA