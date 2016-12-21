Uçuruma yuvarlanan kamyondan son anda atlayıp kurtuldu

BURDUR'da kullandığı yem yüklü kamyonu 30 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü Mehmet Kozak, son anda araçtan atlayıp kurtuldu.

Eskişehir'den 15 DV 827 plakalı kamyonuna yüklediği yemleri gece Burdur'a getiren Mehmet Kozak, bu sabah yemleri teslim edeceği merkeze bağlı Halıcılar Köyü'ne doğru yola çıktı. Kar yağışının etkili olduğu Burdur- Halıcılar köy yolunda rampa çıkarken patinaj yapan kamyonun kaydığını fark eden şoför Kozak, araçtan son anda atladı. Uçuruma yönelen kamyon ise yaklaşık 30 metreden yuvarlandı.

Kamyon şoförü Mehmet Kozak, "Rampada kardan çıkamayınca aracı durdurdum. Bu sırada araç kaymaya başladı. Uçuruma gittiğini fark edince kendimi attım" dedi.

Mehmet Kozak, kazayı yara almadan atlattı.

DHA