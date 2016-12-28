Uludağ’da kar kalınlığı 1 metreyi aştı

YILBAŞI tatili dolayısıyla konuklarını ağırlamaya hazırlanan Uludağ’da kar kalınlığı 127 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü zirve, yeni yıla da kar yağışıyla girecek.

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da bu yıl kar bereketi yaşanıyor. Yeniden başlayan yağışlarla oteller bölgesindeki kar kalınlığı 127 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının dün gece sıfırın altında 10 derece olduğu zirvede, meteoroloji yeni yılın ilk saatlerine kadar aralıklarla kar yağışı bekliyor.

Bu arada, kar yağışı, yılbaşı hazırlıklarını tamamlayan oteller ve turistik tesislerin yüzünü güldürdü. Tüm pistler kayak yapmaya elverişli hale gelirken, yılbaşı tatili için gelenler de otellere yerleşmeye başladı.

Merkezi Uludağ’da olan ve Türkiye genelindeki kayak merkezlerinde temsilciliği bulunan 270 üyeli Türkiye Kayak ve Snowboard Antrenörleri Derneği Başkanı Yahya Usta, kar yağışının erken olmasının Uludağ’da iyi bir sezon geçirileceğinin işareti olduğunu söyledi. Uludağ’ın Türkiye’nin ilk kış turizmi ve kayak merkezi olduğunu kaydeden Usta, “Kar yağışıyla birlikte tüm pistler kayak yapmaya elverişli hale geldi. Üstelik Uludağ’ın karı tamamen doğal ve ayrı bir güzelliği var. Yılbaşının ardından sömestre tatilinin de iyi geçmesini bekliyoruz” dedi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl aldığı yeni tedbirlerin zirvede karmaşanın önlenmesi açısından faydalı olduğunu da belirten Usta, şöyle devam etti:

“Ancak, Birinci ve ikinci oteller bölgesi arasında ayrım yapılmamalı ve aşırı kuralcılık yerine esnek tedbirlerin faydalı olacağına inanıyoruz. Çünkü turist buraya dinlenmeye ve eğlenmeye geliyor. Sıkı kurallar turisti de kaçırır.”

Yılbaşına hazırlanan Uludağ’da Uludağ'da 6 bin 500 yatak kapasiteli 30'a yakın otel ve misafirhane ile kafeterya bulunuyor.

DHA