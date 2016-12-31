Uludağ'da kar kalınlığı 2 metre 32 santim

ULUDAĞ'da kar kalınlığı 2 metre 32 santime ulaştı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da, jandarma zincir takmayan araçların geçişine izin vermiyor. Bursa ve ilçelerinde kapanan 152 mahallenin yolu büyükşehir belediyesi ekiplerince açıldı.

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı Bursa'da yaşamı olumsuz etkilerken, kayak merkezi Uludağ'da tatilcileri ve otel işletmecilerini sevindirdi. Uludağ'da dün 2 metre 20 santim olan kar kalınlığı bu sabah 2 mere 32 santim olarak ölçüldü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da, jandarma zincir takmayan aralçarın geçişine kesinlikle müsade etmiyor. Buzlanma nedeniyle kayan veya kara saplanan araçlar ise çekiciler ve jandarma ekipleri tarafından kurtarılıyor. Uludağ-Bursa karayolunun kapanmaması için Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 24 saat aralıksız olarak çalışıyor. Uludağ'daki kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.

Bu arada Bursa Büyükşehir Belediyesi dün gece kapanan 152 mahallenin yolunu sabaha kadar süren çalışmalarla açtı.

DHA