Uludağ'da keseye göre yılbaşı

TÜRKİYE’nin en eski kış turizm merkezi Uludağ'da yılbaşı hazırlıkları sürdürülüyor. Paket programlarının 2-3 günlük yapıldığı Uludağ'da, kişi başı gecelik konaklama ücreti 200- 790 lira arasında değişiyor. Fiyatlara yılbaşı balosunun da dahil olduğunu söyleyen işletmeler yüzde 80-90 arası doluluk bekliyor.

Kış sezonunda kayak severlerin ilgi gösterdiği Uludağ'da yılbaşı hazırlıkları sürdürülüyor. Paket programlarının 2-3 günlük yapıldığı Uludağ'da, kişi başı konaklama ücreti 200- 790 TL arasında değişiyor. Fiyatlara yılbaşı balosunun da dahil olduğunu söyleyen işletmeler yeni yılın kutlanacağı cumartesi gününe kadar rezervasyon beklediklerini söylediler. Kısa adı GÜMTOB olan Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği Başkanı Haluk Beceren, bu yıl otellerin büyük bölümünün fiyatlarını artırmadığını söyledi. Doluluk oranının yüzde 80-90 oranında gerçekleşmesi beklediklerini açıklayan Haluk Beceren, "Uludağ'da artık bazı sorunlar ortadan kalkmaya başladı. Mesela yapılan üç otopark ile bu sorunu asgariye indirdik. Önümüzdeki sene kapalı otoparkların arayışına girdik. Bu sıkıntıların giderilmesi Uludağ'a olan ilgiyi daha da artırdı. Ayrıca yeterince karın yağması da tatilcileri Uludağ'a yönlendiriyor" dedi.

GÜNÜBİRLİKÇİLER AKIN ETTİ

Kar kalınlığının 120 santimetreye ulaştığı zirveye yılbaşından önce günübirlikçiler akın etti. Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler sayesinde kayak pistleri doldu, taştı.

Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Yahya Usta, kar yağışı sayesinde sezonunun erken açıldığını belirterek, "Bu sene 1988 yılını yeniden yaşıyoruz. O yıl da çok kar yağmış ve sezon güzel geçmişti. İyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Önemli olan tatilcileriülkemizde tutalım. Bizde bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.

Yılbaşına hazırlanan Uludağ’da Uludağ'da 6 bin 500 yatak kapasiteli 30'a yakın otel ve misafirhane ile kafeterya bulunuyor.

DHA