Üniversite öğrencilerinin evinde yangın

KARS'ta Kafkas Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin kaldığı evde yangın çıktı, 1 kişi dumandan zehirlendi.

Bülbül Mahallesi, Son evlerde Türkmenistan uyrukulu öğrencilerin kaldığı 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çıktığı sırada evde olan Kimya bölümü öğrencisi Dovlet Murat Ballyyev dumandan etkilendi. Komşuların yardımıyla evden çıkartılan Ballyyev'e ayran içirildi. Kısa sürede apartmanın tamamını saran dumanlar nedeniyle binada ikamet eden vatandaşlar dışarı çıkartıldı. Çağrılan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Daha sonra olay yerine 112 Acil Servis ekipleri dumandan etkilenen Ballyyev'e müdahale etti. Bu arada dumanların yükseldiği apartmanda oturan bazı kişiler gözyaşlarına hakim olamadı. Ballyyev'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA