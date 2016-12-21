Üniversite öğrencisi 'darbe alınca katılaşabilen sıvıdan balistik yelek' üretti

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği birinci sınıf öğrenci Tunahan Enginer, askeri lisedeyken en büyük sorunlarının balistik yelekler olması nedeniyle nanoteknolojik bir sıvıdan balistik yelek üretti.

Çalışmalarına askeri lisedeykenbaşladığını söyleyen Enginer, "Yaklaşık 6 ay süren araştırmalar sonucunda projeyi yapmaya başladık. Daha sonra TUBİTAK'ın proje yarışmasına katılıp kimya alanında Türkiye ikincisi oldum.Şimdi ise Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisiyim. Bahçeşehir Üniversitesi’nin sınav puanlarından bağımsız, adayları geliştirdikleri proje ve fikirlerine göre burslandıran kabul sistemi ApplyBAU ile üniversiteye kabul aldım ve bu sayede projemi hayata geçirme fırsatı yakalayabildim" dedi.

"BALİSTİK YELEKLERDE YÜZDE 36'LIK İYİLEŞME

Bu sıvı sayesinde merminin balistik yeleğe girme derinliğinde yüzde 36'lık iyileşme sağlayabildiklerini söyleyen Enginer, şöyle konuştu:

"Askeri lisedeyken en büyük sorunumuz giydiğimiz balistik yeleklerdi. Biz bu balistik yeleklere alternatif sunmak amacıyla daha önce dünyada kullanılmamış bir balistik yelek üretmeye karar verdik. Kullandığımız nanoteknolojik sıvıya bir kuvvet uygulandığı zaman sıvı, katı özellik gösteriyor. Normalde sıvı halde bulunuyor ancak ivme esnasında katılaşarak gelen darbeyi iletmiyor. Bu sıvıyı balistik yeleklere uyguladığımız zaman mermi geldiği anda katı özellik göstererek merminin balistik yeleğe geçmesini engelliyor. Bunu kendi ürettiğimiz balistik yeleklerde uyguladık. Normal piyasadaki balistik yeleklere göre penetrasyon oranında yani derinlik olarak, merminin balistik yeleğe girme boyutunda yüzde 36'lık iyileşme sağladık."

"YARI YARIYA DAHA HAFİF VE DAHA UCUZ YELEKLER"

Bu sıvı sayesinde yeleklerin ağırlığında yarı yarıya azalma olduğunu söyleyen Tunahan Enginer, "Piyasada balistik yeleklerde kevlar tipi bir ürün kullanılıyor. Bu bir kumaş. Bu kumaştan 40-50 kat yapıldığı zaman balistik yelek oluyor. Biz ürettiğimiz sıvıyı bu kevlara uyguladık. 40-50 katlık kevların yaptığı işi biz 20 katla yapmış olduk. Dolayısıyla ağırlığı yarı yarıya indirdik. Ağırlık yarı yarıya inince maliyette yarı yarıya inmiş oluyor. Böylelikle daha dayanıklı bir ürün elde ettik" diye konuştu.

DHA