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Sinop Haberi: Üniversite öğrencisi Elif Beyza, lösemiye yenildi

Üniversite öğrencisi Elif Beyza, lösemiye yenildi
11:3621 Aralık 2016
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Üniversite öğrencisi Elif Beyza, lösemiye yenildi
Üniversite öğrencisi Elif Beyza, lösemiye yenildi

SİNOP’ta yakalandığı lösemi hastalığı nedeniyle yaklaşık 1.5 yıldır tedavi gören üniversite öğrencisi 19 yaşında Elif Beyza Düz hayatını kaybetti.
Sinop'ta yaşayan üniversite öğrencisi Elif Beyza Düz, yakalandığı lösemi hastalığına yenik düştü. 1.5 yıldır tedavi gören ve Ankara'da özel bir hastanede tedavisini sürdüren Elif Beyza Düz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Samsun'da Mimarlık Fakültesi öğrencisi olan genç kızın ölümü ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu. Sinop'ta öğretmenlik yapan baba Mehmet Düz, gözyaşlarına boğuldu. Elif Beyza Düz, bugün Kayseri'nin Develi İlçesi'nde toprağa verilecek.

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DHA

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