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İzmir Haberi: Urla'da 1242 şişe kaçak üretim içki ele geçirildi

Urla'da 1242 şişe kaçak üretim içki ele geçirildi
11:1929 Aralık 2016
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Urla'da 1242 şişe kaçak üretim içki ele geçirildi
Urla'da 1242 şişe kaçak üretim içki ele geçirildi

İZMİR'in Urla İlçesi'nde yılbaşı öncesi polis tarafından yapılan denetimde kontrol edilen bir depoda bin 242 şişe kaçak üretim şarap ve votka ele geçirildi.
Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri dün, yılbaşı öncesi Çeşme ve Urla'da kaçak üretim içki denetimi yaptı. Urla'daki bir depoyu kontrol eden ekipler, bir depoda bin 242 şişe kaçak üretim şarap ve votka bulundu. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Emniyet yetkilileri, Çeşme ve Urla'da, yılbaşı nedeniyle, bar ve restoranlarda bulunan içkilerdeki bandrol denetimleri yoğun olarak devam edeceğini belirtti.

DHA

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