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Uşak Haberi: Uşak'ta karda aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek

Uşak'ta karda aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek
18:4530 Aralık 2016
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Uşak'ta karda aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek
Uşak'ta karda aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek

UŞAK'ta belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besliyor.
Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, iki gündür ellerinde mama poşetleri ile sokak hayvanlarını doyuruyor. Can dostlarının kış şartlarında beslenme güçlüğü çekerek öldüklerine dikkat çeken Uşak Belediyesi Veteriner Hekimi Okan Aydın, "Karlı kış aylarında beslenme güçlüğü çeken hayvanların vücut dirençleri düşüyor ve ölümler artıyor. Bu nedenle belediye olarak onların hava şartlarına karşı dirençlerini arttırmak için besleme çalışması başlattık. İki gündür parklarda ve çeşitli bölgelerde ekiplerimiz sokak hayvanlarını düzenli olarak besliyor" dedi.

DHA

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