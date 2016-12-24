Uşak'tan Halep'e 4 TIR yardım

UŞAK'ta toplanan battaniye, kuru gıda ve giysilerin bulunduğu 4 TIR yardım malzemesi, Halep'te zor durumda olan kişilere ulaştırılmak üzere kentten törenle yolcu edildi.

Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların destekleriyle kentte, battaniye, kuru gıda ve giysilerden oluşan 4 TIR yardım malzemesi toplandı. Toplanan malzemeler için 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda tören yapıldı. Törene Uşak Valisi Ahmet Okur, Uşak Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, AK Parti İl Başkanı Servet Kuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Uşak Valisi Ahmet Okur, ülkenin zor günlerden geçtiğini, ancak birlik ve beraberlik içinde olduklarını belirterek, "Uşak halkının yardımseverliği sonucunda yardım TIR'larımızı Halep'e gönderdik. Ne zaman vatandaşlarımızın yardımına ihtiyaç duysak canla başla koştular. Gencinden yaşlısına herkesin emekleriyle bu yardım TIR'larımızı hazır hale getirdik. Başta STK'lar olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Halep için her zaman yardıma hazır olduklarını ifade eden Başkan Cahan ise, "15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kurduğumuz 'Şefkat Çadırı'nda, Uşaklı vatandaşlarımızın desteğiyle topladığımız kuru gıda, giysi ve battaniyeden oluşan 4 TIR yardımı Halep'e yolcu ettik. Haftalık olarak toplanan diğer yardımlarımızı da göndermeye devam edeceğiz. Türkiye ve Uşak olarak Halepli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Yardımlarımız inşallah kazasız belasız yerlerine ulaşır. Rabbim kardeşlerimizi düşmanın zulmünden, hainlerin de tuzaklarından muhafaza eylesin" dedi.

DHA