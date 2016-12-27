Üşüyen kedi otomobil motoruna girdi

ANTALYA'da, havanın soğuk olması nedeniyle üşüyüp, trafik ışığında duran otomobilin motoruna giren kedi, itfaiyenin 1 saatlik operasyonuyla çıkartıldı.

Olay, Kepez İlçesi, Antalya Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobiliyle Akdeniz Sanayi Sitesi'ne gitmek üzere yola çıkan Mehmet Tevfik Çapkan, Anadolu Kavşağı'nda kırmızı ışık yanınca durdu. Bu sırada otomobilin motor bölümüne kedi girdiğini fark etti. Yolun kenarına park eden Çapkan, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede otomobilin bulunduğu adrese gelen itfaiye ekipleri, kediyi çıkarmak için çalışmalara başladı. Kediyi fırça sopasıyla çıkarmak isteyen ekipler, bunda başarılı olamayınca hayvana zarar vermemek için otomobili ittirip yakında bulunan bir lastik tamircisine götürüldü.

Motor aksamı burada sökülürken, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kedi bulunduğu yerden çıkartıldı. Kediye zarar vermekten korktuğunu belirten Mehmet Tevfik Çapkan, "Işık sisteminde durunca üşüyen kedi gelip otomobilin motoruna girdi. Ben de zarar vermemek için hemen itfaiyeyi aradım. Şansımız varmış ki zarar vermeden kurtardık" diye konuştu.

DHA