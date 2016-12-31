Uyuşturucu operasyonunda Kalaşnikof ve Glock ele geçirildi

ADANA'da polisin uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalanırken, şüphelilerin birinin evinde yapılan aramada 2 Kalaşnikof, Glock ile Uzi marka 2 tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotim ekipleri, merkez Seyhan İlçesi Hürriyet ve Ova mahallelerinde seri operasyonlar yaptı. Operasyonu polis kameralarınca kaydetti. Müşteri bekleyen torbacılar, sokağa giren motosikletli ve sivil ekip araçlarını görünce ellerindeki uyuşturucu dolu poşetleri yerlere atarak kaçmak istedi. Farklı yönlere dağılan sokak satıcıları, ekipler tarafından yere yatırılarak kelepçelenirken, bir genç "Ben torbacı değilim" diyerek gözaltına alınmaktan kurtulmaya çalıştı. Suçüstü yakalanan Ziyat İ. (26), Hasan K. (23), Erkan Y.'nin (27) üzerinden ve yere attıkları poşetlerden 374 paket satıya hazır esrar ve 186 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler Ova Mahallesi'nde ise Ali Ö. (20), Hüseyin Şendur'un (26) evine baskın yaptı. Hüseyin Şendur bahçe duvarından atlayıp kaçmak istedi. Sokağın arka girişini tutan ekipler, Şendur'u elinde Glock marka otomatik silahla birlikte yakaladı. Şendur'un evinde yapılan aramada, satışa hazır 280 paket esrar, uyuşturucu tartmak için kullanılan hassas terazi, 1 seyyar dipçikli Uzi marka otomatik tabanca ve 1 şarjör 19 mermi ile evin bahçesinde naylona sarılı halde saklanmış 2 Kalaşnikof ve 4 şarjör ile 150 mermi buldu. Uyuşturucuyu içmek için bulundurduğunu söyleyen Hüseyin Şendur ile Ali Ö. gözaltına alındı.

DHA