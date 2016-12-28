Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kayseri Haberi: Uyuşturucu sanığına 12,5 yıl hapis cezası

Uyuşturucu sanığına 12,5 yıl hapis cezası
14:2328 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Uyuşturucu sanığına 12,5 yıl hapis cezası
Uyuşturucu sanığına 12,5 yıl hapis cezası

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası ile yargılanan Mustafa Karaşahin 12.5 yıl hapis, bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen 8 Haziran'da Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Göksu Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Mustafa Karaşahin'in (30) evinde arama yaptı. Evde 12 gram esrar ve 4.26 gram metanfetamine karıştırılmış 1.46 gram kokain ele geçirildi. Olay sonrası gözaltına alınan Karaşahin, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, işlediği başka suçtan  tutuklu olan Karaşahin hazır bulundu. Mahkeme Başkanı tarafından son sözleri sorulan  sanık "Uyuşturucu ticareti yapmıyorum. Uyuşturucu kullanıyorum. Beraatımı istiyorum" dedi. 
Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu sanığa 12.5 yıl hapis, bin 500 lira para cezası verdi.

 

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar