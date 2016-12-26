Uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı

SAMSUN'da uyuşturucu satarken polis tarafından suçüstü yakalanan 35 yaşındaki Eren Karaduman, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Eren Karaduman'ı takibe aldı. Polis dün şüpheliyi bir kişiye bonzai satarken suçüstü yakaladı. Alıcı ve şüpheli yere birer paket bonzai attı. Uyuşturucu alıcısı ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan Karaduman'ın İlkadım İlçesi Adalet Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise iki farklı yere gizlenmiş toplam 8 gram bonzai ve 3 ecstasy hap ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Eren Karaduman savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA