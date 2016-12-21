Uyuşturucu satıcısına 15.5 yıl hapis cezası

KAYSERİ’de, uyuşturucu satışı yaptıkları suçlamasıyla tutuklu yargılanan 2 sanıktan biri 15 yıl 7 ay 15 gün, diğeri 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 12 Temmuz’da, 44 yaşındaki İbrahim İnce’nin merkez Kocasinan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi’ndeki evinde arama yaptı. Aramada, 1.77 gram eroin ve bir kullanımlık esrar ele geçirildi. İnce ve evdeki 30 yaşındaki Esat Göğdere gözaltına alındı. Göğdere'nin yapılan kan tahlillerinde uyuşturucu kullandığı belirlendi. Mahkemeye çıkartılan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanıklar İbrahim İnce ve Esat Göğdere hazır bulundu. İnce, "Ben uyuşturucu satışı yapmadım. Kullanıcısıyım" dedi. Diğer sanık Göğdere ise "Sadece uyuşturucu kullandım. Hiç satmadım. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, İnce’ye 15 yıl 7 ay 15 gün hapis, 750 lira para cezası verdi. Diğer sanık Göğdere ise 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı. Göğdere, hükmün açıklanması geri bırakılarak, tahliye edildi.

DHA