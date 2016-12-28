Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

DENİZLİ'de polis tarafından, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 197 uyuşturucu hap, 20 gram kokain, 4 gram eroin ve 3 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik geçen pazartesi günü operasyon yaptı. Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen ve içinde 2 kişinin bulunduğu bir otomobili durdurup arama yapan narkotik polisi, 2 bin 197 uyuşturucu hap, 20 gram kokain, 4 gram eroin ve 3 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA