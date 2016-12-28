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Denizli Haberi: Üzerine ağaç devrilen çiftçi öldü

Üzerine ağaç devrilen çiftçi öldü
12:5728 Aralık 2016
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Üzerine ağaç devrilen çiftçi öldü
Üzerine ağaç devrilen çiftçi öldü

DENİZLİ'nin Tavas İlçesi'nde, çiftçilik yapan 60 yaşındaki Osman Nikferlioğlu, işçilerin kesim yaptığı sırada bir kavak ağacının üzerine devrilmesiyle yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup işçi, kavak ağaçlarını kesmek için kesim alanına gitti. İşçilerin kesim yaptığı sırada çiftçi Osman Nikferlioğlu da bu bölgeye geldi. İddiaya göre, işçilerin uyarısına rağmen burada dolaşırken, kesilen kavak ağacının üzerine devrilmesiyle öldü. Cumhuriyet savcısının inceleme yapmasının ardından Nikferlioğlu'nun cesedi otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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