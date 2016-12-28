Uzman çavuşu yaralayan cinayet zanlısı aranıyor

ANTALYA'da kendisini gözaltına almak isteyen jandarma ekibine tabancayla ateş açarak uzman çavuş Hakan S.'yi sağ ayağından yaralayıp kaçan cinayet zanlısı 46 yaşındaki Ali Uçaner'in yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli'nin Bekilli İlçesi Sırıklı Mahallesi'nde geçen 3 Ağustos'ta tütün tarlasında çalışan 4 çocuk annesi 35 yaşındaki İmran Berber'i başından ve 2 el sırtından tabancayla ateş edip öldürmek suçundan aranan Ali Uçaner'in Antalya'ya geldiği bilgisine ulaştı. Şüphelinin, Konyaaltı İlçesi Çakırlar Mahallesi'nde saklandığını tespit eden ekipler, dün saat 18.30 sıralarında operasyon düzenledi.

UZMAN ÇAVUŞ YARALANDI

Bulunduğu yerden kaçan Ali Uçaner, kendisini takip eden jandarma ekiplerine tabancayla ateş açtı. Jandarmanın da karşılık vermesi üzerine şüpheli, ormanlık alana kaçarak izini kaybettirdi. Ali Uçaner'in ilk açtığı ateş sonucu sağ ayağından vurulan uzman çavuş Hakan S., ekip arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

OPERASYON SÜRÜYOR

Olayın ardından Ali Uçaner'in yakalanması için jandarma ve polis ekiplerinin ortak başlattığı operasyon sürüyor. Gece boyunca polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyon, Çakırlar ve Aşağı Karaman mahallelerinde yoğunlaştı. Ekipler, bölgeden çıkış yapan tüm araçlarda arama yapıyor.

Yaralı uzman çavuş Hakan S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

DHA