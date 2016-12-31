Uzunköprü'de 6 yıl sonra kar sevinci

EDİRNE'nin Uzunköprü İlçesi'nde 6 yıldan sonra ilk kez yağan kar, 10 santimetreye ulaştı. Karın keyfini çıkarmak için dışarı çıkanlar kartopu oynayıp, eğlendi.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olan Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'ne 6 yıl aradan sonra kar yağdı. Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar nedeniyle ilçe beyaza büründü. Kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Karın keyfini çıkarmak isteyen ilçe sakinleri, kartopu oynayıp eğlendi, manzarada cep telefonları ile özçekim yaptı.

Uzunköprü'de çiftçilik yapan Mustafa Aslan, "Uzunköprü'ye uzun zamandır kar yağmıyordu. Karın keyfini çıkarmak için eşim ve çocuklarla dışarı çıktık" dedi.

Yılmaz Yüksek ise, "Bu kar yağışını uzun bir süre göremeyiz diye düşünüyorduk. Şimdi keyfini çıkaracağız, mutluyuz" şeklinde konuştu.

Edirne-Uzunköprü karayolunda görüş mesafesi yoğun tipi nedeniyle 5 metreye kadar düştü, çok sayıda araç yolda kaldı. Karayolları ve Uzunköprü Belediyesi ekipleri yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Kar yağışının sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

DHA