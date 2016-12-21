Vali Kamçı, yaralı askerleri ziyaret etti

KAYSERİ Valisi Süleyman Kamçı, 17 Aralık Cumartesi günü Erciyes Üniversitesi yakınlarında meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Yaralı askerlere 'Geçmiş olsun' dileklerini ileten Vali Kamçı, yaralıların sağlık durumları ile ilgili doktorlardan bilgi alarak tedavileri ile ilgili gerekenin yapılması talimatını verdi. Hain saldırıda yaralanan askerlerimiz ve aileleriyle sohbet eden Vali Kamçı, "Allah sizleri ailelerinize ve bizlere bağışladı. Bir an önce sağlığınıza kavuşmanız için dua ediyoruz" dedi. Kamçı, Kayseri Valiliği olarak şehit ailelerine ve yaralı askerlerin yakınlarına bir otel tahsis ettiklerini ifade ederek, "Ancak vatandaşlarımızdan ve diğer otellerden (şehit yakınlarımız ve yaralı askerlerimizin yakınları için yemek ve barınma gibi hususlarda hizmetlerindeyiz) diye müracaatlar oldu, asker yakınlarımızın her türlü ihtiyaçları, vatandaşlarımız ve kurumlarımız tarafından giderildi" ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadele konusunda kararlık mesajlarını yineleyen Vali Kamçı, "evletimiz bu terör belasını yenecek güçtedir. Acımız büyük. Ama bu aziz milletimizin huzur ve güveni için çalışmalarımız tüm gücüyle sürecek" dedi.

DHA