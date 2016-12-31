Vali Şahin, Taksim'de görev yapan polisleri ziyaret etti

İSTANBUL Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile Taksim Meydanı'nda görev yapan polisleri ziyaret edip, yeni yıllarını kutladı.

"İSTANBUL POLİSİ 25 BİN KİŞİ İLE GÖREVİNİN BAŞINDA"

Vali Şahin gazetecilerinde yeni yılını tebrik edip, çikolata ikram etti. Burada bir açıklama yapan Şahin, "Bugün bu soğuk ve yağışlı havada Taksim'de görev yapan arkadaşlarımızn yeni yıllarını kutlamak ,için buraya geldik. Gördüğünüz gibi burada büyük bir fedakarlıkla halkımızın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmeleri için ellerinden gelen tüm gayreti gösteriyorlar. Bugün İstanbul polisi 25 bin kişi ile görevinin başında" dedi.

"ÜLKEMİZE VE BÖLGEMİZE BARIŞ HAKİM OLSUN"

Yeni yılın barış getirmesini dileyen Şahin, "İnşallah önümüzdeki yıl huzurla, mutlulukla, sağlıkla geçirdiğimiz bir yıl olsun. Ülkemize ve bölgemize barış hakim olsun. 2016 ve daha önceki yıllarda yaşanan acıları bir daha yaşamayalım millet olarak. Müreffeh Türkiye'ye doğru yürüyüşümüze hep birlikte devam edelim" diye konuştu.

"MİLLETİMİZİN SAĞDUYUSUNA HAYRAN OLMAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Emniyet birinmlerinin görevlerinin başında olduğuna değinen Vali Şahin, "Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. İnşallah olmayacaktır, olmamasını temenni ediyoruz. Bu noktada da gerek polisimiz, gerek jandarmamız, gerek Sahil Güvenlik Kuvvetlerimiz hepsi ayakta ve görevlerinin başındalar" dedi. Şahin sözlerini şöyle sürdürdü; "Milletimizin sağduyusuna hayran olmamak mümkün değil. Nerede hangi şekilde hareket edeceğini çok iyi bilen bir millete sahibiz. Şehit, gazileri unutmamış, şehit, gazi yakınlarını ihmel etmeden, vakur bir şekilde yeni yıla girme hazırlıklarını yapıyorlar"



POLİSTEN YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Öte yandan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde alınan güvenlik önlemi dikkat çekti. Ara sokaklara da arama noktası kuran polis meydana ve caddeye çıkmak isteyenlerin üzerini aradı.

DHA