Van'da 'Akdamar Adası Çöl Olmasın' kampanyası

VAN'da faaliyet gösteren Van Gölü Aktivistleri Derneği, Van Gölü'nde bulunan ve üzerindeki kilisesiyle tarihi öneme sahip Akdamar Adası'nın ağaçlandırılması için çalışma başlattı. Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, adadaki badem ağaçlarının zamanla yaşlandığını ve susuz kaldığı için kurumayla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Adadaki ağaçların yok olmaması ve yeni fidanların dikilmesi için kampanya başlattık. Umarız bakanlık da sesimizi duyar" dedi.

Van ve çevresinde çeşitli konularda sosyal sorumluluk projeleriyle adından bahsettiren Van Gölü Aktivistleri Derneği, şimdide Van'ın Gevaş İlçesi'nde bulunan ve üzerindeki tarihi Ermeni Kilisesi ile büyük tarihi öneme sahip olan Akdamar Adası'nın çöl olmaması için girişim başlattı. Ada üzerindeki ağaçların sayısının artırılması ve mevcut ağaçların korunması için başlatılan çalışma hakkında ilk olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Fakat Akdamar Adası'nın SİT alanı olduğu gerekçe gösterilerek bu talep reddedildi. Bunun üzerine Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı ve YYÜ Öğretim Görevlisi Erdoğan Özel, seslerini Kültür Bakanlığı'na duyurmak için imza kampanyası başlattı.

SİT ALANI AĞAÇ DİKİLEMEZ

İnternet üzerinden yapılan ve kısa sürede büyük destek gören kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Özel, şöyle konuştu:

"Akdamar Adası turizm açısından çok önemli bir yere sahip ve Akdamar Adası Van'ın göz bebeği. Ada, üzerindeki kilise ve badem ağaçlarıyla birlikte bir bütün. Burdaki ağaçların zamanla yaşlandığını susuz kaldığını ve gittikçe yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Biz de Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne başvuru yaptık. Dedik ki 'Bize izin verin biz teknik araştırma yaparak buranın doğasına uygun olarak ağaçlandıralım'. Fakat bunun için izin çıkmadı. Yasalar gereği buraya ağaç dikemeyeceğimizi belirttiler. Bizde bu konuda ne yapabiliriz diye düşündük ve sosyal medyada 'Akdamar Adası Çöl Olmasın' diye bir imza kampanyası başlattık. İlerde 'Ah Tamara' demeyelim diye buranın çöl olmasını istemediğimiz için böyle bir girişim başlattık. Sosyal medyada yüz binlere ulaştık. Çok büyük bir ilgi var ve insanlarda bunu istiyor. Bu ada Van'ın göz bebeğidir."

'SESİMİZİ BAKANLIK DUYSUN'

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleriyle birlikte Akdamar Adası'nda inceleme de yapan Özel, Akdamar Adası'nda 2005 yılına kadar çeşitli bitkilerinde bulunduğunu söyledi. Özel, "Fakat buraya gelenler bunları kökünden söktüler. Gün gelecek bu yeşillikte yok olacak. Erozyonla bu topraklarda yok olacak. Sadece kaya kütlesi ve kilise de tek başına bir anlam ifade etmeyecek. Çünkü Akdamar Adası badem ağaçlarıyla kilisesiyle bir bütündür. Kilisenin restorasyonu önemlidir ve örnektir. Bunun yanında kilisenin devamı da ağaçlardır. Biz sesimizi bakanlığa duyurmak için imza kampanyası başlattık. İnşallah sesimiz duyulur" diye konuştu.

ADAYI SUYLA BULUŞTURACAĞIZ

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan da ağaçlandırmaya ve mevcut ağaçların korunmasına destek verdiklerini söyledi. Akdamar Adası'nın yeşil kalması için Van Gölü aktivistlerinin başlattığı çalışmayı çok önemli bulduğunu belirten Hakan, "Van Gölü aktivistlerine böyle duyarlı bir çalışmaya imza attıkları için çok teşekkür ediyorum. Akdamar Adası Van için büyük öneme sahiptir. Bizimde Akdamar Adası ile ilgili üzerinde çalıştığımız bir proje var. Biz bu adayı tatlı suyla buluşturmak istiyoruz. Akdamar Adası kıyılarından adaya su getirmek için proje çalışması yapıyoruz. Ve bu konuyu YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, DAKA ve Turizm Müdürlüğü ile görüştük. YYÜ teknik ekibide toplayacak ve bunun detaylarını ve olabilirliğini tartışacağız" dedi.

TÜRKİYE'DE ÖRNEKLERİ VAR

Akdamar Adası'nın müze statüsünde bir yer olduğunu ve tek başlarına karar veremediklerini de anlatan Hakan "Konu bakanlığa taşınacak. Eğer yapılabilinir olursa bu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte burada daimi ve kalıcı bir yeşilliğin olabileceğini düşünüyoruz. Göl altından su getirecelecek ve Türkiye'de bunun örnekleri var. İstanbul'da Büyükada'ya, Kınalıada'ya su taşınmış. Kıbrıs adasında benzer bir sistemle su taşınmış. İstanbul'daki örnekle buraya çok rahat su taşınabilinir. Bunun teknik alt yapısını üniversite tartışacak" diye konuştu.

DHA