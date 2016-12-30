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Van Haberi: Van'da gösteri ve yürüyüşlere 1 ay yasak getirildi

Van'da gösteri ve yürüyüşlere 1 ay yasak getirildi
11:3630 Aralık 2016
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Van'da gösteri ve yürüyüşlere 1 ay yasak getirildi
Van'da gösteri ve yürüyüşlere 1 ay yasak getirildi

VAN Valiliği, kentte yapılacak her türlü gösteri ve yürüyüşlerin 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren bir ay boyunca yasaklandığını açıkladı.
Konuyla ilgili Van Valiliğinden yapılan açıklamada, il sınırlarında huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
"Bu amaçla 2935 sayılı OHAL Kanununun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu' kapsamında yapılacak olan her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren 30 gün süre ile yasaklanmıştır."

DHA

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