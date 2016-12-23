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Van Haberi: Van'da Urartu ve Roma dönemlerine ait tarihi eser ele geçirildi

Van'da Urartu ve Roma dönemlerine ait tarihi eser ele geçirildi
14:3423 Aralık 2016
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Van'da Urartu ve Roma dönemlerine ait tarihi eser ele geçirildi
Van'da Urartu ve Roma dönemlerine ait tarihi eser ele geçirildi

VAN'da polisin bir araçta yaptığı aramada, Urartu ve Roma dönemlerine ait olduğu belirtilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Aralık'ta şüphe üzerine İpekyolu üzerinde park halinde bulunan otomobilde arama yaptı. Araçta yapılan aramalarda Urartu ve Roma dönemlerine ait olduğu belirtilen çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgisi bulundukları tespit edilen S.B. ve M.G. hakkında yasal işlemlerin yapıldığı, tarihi eserlere ise el konulduğu belirtildi.

DHA

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