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Van Haberi: Van'da yoğun kar yağışı

Van'da yoğun kar yağışı
11:0224 Aralık 2016
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Van'da yoğun kar yağışı
Van'da yoğun kar yağışı

VAN'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı Van'da trafikte aksamalar yaşandı.
Van'da kış kendini hissetirmeye devam ediyor. Şehir merkezinde 15 santimetreyi bulan kar, yüksek kesimlerde 30 santimetreyi aştı. Kar nedeniyle birçok mahallenin yolu da ulaşıma kapandı. Şehir içinde trafik güçlükle sağlanırken, kara hazırlıksız yakalanan bazı araçlar yollarda kaldı. Yetkililer, ulaşımın aksamaması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtirken, Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının süreceğini söyledi.

DHA

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