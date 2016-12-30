Van'ın 7 ilçesinde özel güvenlik bölgeleri açıklandı

VAN'ın Başkale, Çaldıran, Çatak, Erciş, Gürpınar, Gevaş ve İpekyolu ilçelerinin bazı mahalleri ve bölgelerinin, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği duyruldu.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada 15 gün süreyle 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan bölgelerde yasağın 1- 15 Ocak 2017 tarihleri arasında uygulanacağı belirtilerek şöyle denildi:

"Başkale ilçesi Tahıl Mahallesinin kuzeybatısı, Akçalı Mahallesinin güneyi, Aydemir Mahallesinin güneybatı kesimleri ile Barış Mahallesinin batı ve güneybatı kesimlerinde, Çaldıran ilçesi Tendürek dağı bölgesinde, Çatak ilçesi Andiçen Mahallesinin kuzeyi ve Büyükağaç Mahallesinin batı kesimleri ile Körüklü Mahallesinin doğu kesimlerinde,Erciş ilçesi Altındere Jandarma Karakoluna bağlı Taşkapı Mahallesinin kuzeyi ile Kardoğan Mahallesinin kuzeyi ve Pay Jandarma Karakoluna bağlı Yankıtepe Mahallesi İmamabdal mezrasının kuzey kesimlerinde, Gürpınar ilçesi Akdoğu Mahallesinin güneydoğusu, Yalınca ve Sıcaksu mahallelerinin güneybatısı ile Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi mülki sınırlarında bulunan Faraşin Yaylasının kuzeyinde kalan Çalyan bölgesi ve Taşlıyazı mahallesinin güneyi, Beşbudak Mahallesinin batısı, Dokuzdam mezrasının kuzeyi ile Tako yaylalarının güneydoğusunda bulunan Bükeç Mahallesinin batı bölgeleri ile Oğuldamı Mahallesinin kuzeyi, kuzeydoğusu ve doğu bölgelerinde bulunan Yeltepe Dağı ile Kilise Deresi mevkiinde,Gevaş ilçesi Anaköy ve Kayalar mahallelerinin güney, güneybatı ve güneydoğusu ile Abalı Mahallesinin güneybatı kesimlerinde, İpekyolu ilçesi Turnagölü-Gezdağı mevkiinde bulunan bölgelerde icra edilecek olan operasyonlarda vatandaşlarımızın zarar görmemesi için milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesi ile 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/a Maddesine istinaden 01 Ocak 2017 – 15 Ocak 2017 tarihleri arasında 15 gün süreyle ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiştir."

DHA