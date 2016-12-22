Varto'da yaralı bulunan vaşağa tedavi

MUŞ'un Varto ilçesinde, ayağından yaralı olarak bulunan bir vaşak, Muş Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde tedavi edildi.

Muş'un Varto ilçesi Çaylar köyü kırsalında dün yaralı halde bir vaşak bulundu. Köylüler tarafından kaymakamlığı getirilen ayağından yaralı vaşak, daha sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14'üncü Bolge Müdürlüğü'ne bağlı Muş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Vaşak, belediye hayvan bakımevinde tedaviye alındı. Gerekli tedavileri yapılan vaşak, bir gece gözetip altında tutulduktan sonra, sabah Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürüldü. Burada son kontrolleri yapılacak vaşağın daha sonra doğaya salınacağı belirtildi.

DHA