Viranşehir’de, bankacıyı tabancayla başından vurdular

VİRANŞEHİR, (Şanlıurfa)(DHA)– ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi'nde, özel bir bankada görevli Ercüment Eşref Ayaz, başından tabancayla vurularak öldürülmüş olarak bulundu.

Olay, dün gece Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan birini görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, başından tabancayla vurulduğu saptanan kişinin cesedi, polisin incelemesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede ölen kişinin özel bir bankada görevli Ercüment Eşref Ayaz olduğunu belirledi. 6 ay önce evlendiği öğrenilen Ayaz’ın kim ya da kimler tarafından ne için öldürüldüğü araştırılıyor.

DHA