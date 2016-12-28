Viranşehir’de ölü ele geçen 4 terörist PKK'lı dağ kadrosundan

ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi'nde geçen 3 Aralık günü hava destekli operasyonda bir evde ölü ele geçirilen 2'si kadın 4 PKK'lı teröristin, örgütün dağ kadrosundan oldukları ve sansasyonel eyleme hazırlandıkları ortaya çıktı. Teröristlere ait silah ve mühimmatın incelenmesinden, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin konvoyuna ateş açtıkları, Siverek Kaymakamı Vural Karagül'e pusu kurdukları, karakola bombalı saldırı düzenledikleri ve bir muhtarı katlettikleri ortaya çıktı.

Polis, aldığı bir istihbaratı değerlendirerek Viranşehir’in Demirci Mahallesi’nde PKK terör örgütü mensuplarının gizlendiği eve operasyon düzenledi. Polislerin ‘teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Hava destekli operasyonda PKK'nın dağ kadrosundan oldukları belirtilen ve sansasyonel eylem hazırlığında olan 23 yaşındaki Nesibe T., 27 yaşındaki Behiye T., 20 yaşındaki Süleyman E. ve 37 yaşındaki Erol Ö. ölü ele geçirildi. Teröristlerin eve tuzakladığı patlayıcılar da imha edildi.

Çatışma çıkan evin bahçesinde yapılan aramada roketatar, M16 tüfek, 1 kalaşnikof, 2 hücum yeleği, 2 el bombası, 6 tabanca, 12 şarjör, 10 roketatar mermisi, 230 gram A4 patlayıcı, sarı renkli fitil ile 411 mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmat, balistik inceleme için Diyarbakır Polis Laboratuvarı’na gönderildi.

Yapılan incelemede silahların PKK'nın gerçekleştirdiği 4 saldırıda kullanıldığı ortaya çıktı. Öle ele geçen teröristlerin 9 Temmuz günü 2 asker ile 1 sivilin şehit olduğu Mardin'deki Cevizlik Jandarma Karakolu'na bomba yüklü araçla saldırı, 23 Kasım günü 1 polisin şehit olduğu 1 polisin de yaralandığı Siverek Kaymakamı Vural Karagül'e pusu kuran teröristler olduğu saptandı. Yine bu teröristlerin geçen yıl Siverek'in Şekerli Mahallesi Muhtarı Ali Bülbül'ü de öldürdükleri, park açılışından dönen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin konvoyuna ateş açtıkları ortaya çıktı.

DHA