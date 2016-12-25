WhatsApp ile eşini fuhuş için pazarladı

ADANA'da cep telefonu üzerinden kadın ını gönderip fuhuş yaptıran şebeke çökertildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, peş peşe yaptığı operasyonların ardından fuhuş yaptıran kişilerin WhatsApp haberleşme sistemini kullandığı belirledi. Polis, bu yöntemi kullanan bir şebekenin üyesi Hasan S. ile irtibat kurdu. Müşteri sandığı polise, elinde çok sayıda kadın bulunduğunu belirten Hasan S., "WhatsApp'ına göndereyim, onlar arasından beğen, sonra fiyatı konuşuruz" dedi. Ahlak Büro'sunda görevli polis memuru, telefonuna gelen kadın larından Meltem Ö.'yü beğendiğini söyledi, yazışmaların ardından 300 TL'ye anlaştığı kadın ile buluşmak üzere otel odasına gitti.

Fuhuş yapmak için gelen Meltem Ö. ile nikahlı eşini pazarladığı anlaşılan Eyüp Ö. ekiplerce gözaltına alındı. Bu kişilerin fuhuş şebekesi üyelerinden Aytekin B., Hasan S. ve Suriyeli Yıldız K.'ile birlikte hareket ettikleri belirlenerek bu kişiler de gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Hasan S. ile Aytekin B. tutuklanırken, Yıldız K. ev hapsi, Eyüp Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA