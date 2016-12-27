Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

KAYSERİ'de yalnız yaşayan 56 yaşındaki Yunus Yavuz, evinde ölü bulundu.

Merkez Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Gündüz Sokak'taki 3 katlı bir binanın üst katındaki dairede yaşayan Yunus Yavuz'dan 2 gündür haber alamayan ve daireden kötü kokular geldiğini belirten komşuları, durumu yakınlarına, polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen polisler çilingir yardımıyla eve girince talihsiz adamın cesediyle karşılaştı. Evde yapılan incelemenin ardından Yavuz'un cesedi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yavuz'un 10 ay önce de eşini kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA