Yalova'da İstanbul karayolunu açık tutma çabası

YALOVA’nın Süpürgelik Mevkii’nde karayolları ekipleri yolun trafiğe kapanmaması için seferber oldu.

İstanbul'a karayolu ulaşımını sağlayan, Yalova'nın en yüksek geçiş noktalarından Süpürgelik Mevkii'nde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı sebebiyle görüş uzaklığının oldukça düştüğü Süpürgelik Mevkii'nde Karayolları ekipleri 24 saat görev esasına göre tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor.

Yalova’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler ‘alarm haline getirildi. Süpürgelik Mevkii’nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları 14’üncü Bölge Müdürlüğü 147 Şube Şefliği ekipleri, Yalova-Bursa Karayolu’nun trafiği açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor. 24 saat esasına göre ekipte 40 personel, 7 bıçaklı kar mücadele kamyonu çalışma yapıyor.

DHA