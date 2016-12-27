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Kütahya Haberi: Yankesici kadınlar yakalandı

Yankesici kadınlar yakalandı
15:1927 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Yankesici kadınlar yakalandı
Yankesici kadınlar yakalandı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde yankesicilik ve işyerinde hırsızlık olaylarına karıştıkları öne sürülen 3 kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İzmir'den geldikleri belirtilen Ş.N.A., G.K. ve Ö.Ç.K. adlı 3 kadın, iddialara göre Tavşanlı İlçesinde 4 işyerinden hırsızlık, semt pazarında da 2 yankesicilik olayına karıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan Ş.N.A., G.K. ve Ö.Ç.K. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 3 şüpheli, yapılan sorgulamalarının ardından hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.

DHA

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