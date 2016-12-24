Yapı markette çıkan yangın korkuttu

BODRUM'da bir yapı markette çıkan yangın, maddi hasara yol açtı. Yangın anında işyerindeki yanıcı ve parlayıcı malzemeler nedeniyle yaşanan patlamalar, korkulu anlar yaşattı.

Yalıkavak'ın Gökçebel Mevkii'ndeki bir yapı markette, dün akşam, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ve polise bildirdi. Bodrum Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracı, olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Ayrıca yangın yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Polis ise Bodrum-Yalıkavak Karayolu'nda güvenlik önlemi aldı.

Markette bulunan tiner, boya ve diğer yanıcı ve parlayıcı maddeler nedeniyle zaman zaman yaşanan patlamalar, itfaiye ekibinin müdahalesini güçleştirdi. Bir süre kontrol altına alınamayan alevler Turgutreis Mahallesi ve Bodrum'dan gelen arazöz takviyesiyle güçlükle söndürülebildi. İçinde kimsenin olmadığı öğrenilen işyeri yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangını gören vatandaşlardan 45 yaşındaki Mesut Adem, "Patlama sesleriyle birlikte marketten alevler çıkmaya başladı. Hemen itfaiye ve polise haber verdik. Kısa zamanda müdahale edildi ancak içerideki yanıcı maddeler patlamaya devam edince zor anlar yaşandı. Önemli olan yangının başka işyerlerine sıçramadan önlenmesiydi" dedi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

DHA