Yaralı köpeğe ilk müdahale zabıtadan

KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA) ANKARA'nın Kahramankazan İlçesi'nde bir aracın çarpmasıyla yaralanan köpeğe ilk müdahaleyi belediye zabıta ekibi yaptı. Yaralı köpek daha sonra Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülüp ameliyat edildi.

Belediye zabıta ekibi, rutin devriye görevi sırasında Ankara yolunda bir aracın çarptığı sokak köpeğini yaralı halde görünce hemen yardımına koştu. Yaralı köpeğe ilk müdahaleyi yapan zabıtalar, vakit kaybetmeden durumu belediyenin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen görevliler köpeği merkeze götürdü. Yaralı köpek hemen ameliyata alındı. Merkezde bir süre bakıma alınan yaralı köpek daha sonra sağlığına kavuşturuldu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara bakmanın görevleri olduğunu ve duyarlı olunması gerektiğini söyledi. Ertürk, "Onlar bizim yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımız. Dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi. İlçede dünya çapında bir hizmet kalitesine sahip olan Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanlarını Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin de bulunduğunu anımsatan başkan Ertürk, şunları kaydetti:

"Merkezimiz sokakta yaşayan dostlarımıza sıcak bir yuva sunuyor. Ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve diğer birimleriyle tam donanımlı olan merkezde, konusunda uzman veteriner ve uzmanlar görev yapıyor. Tüm bakım ve tedavi işlemlerinin yapıldığı polikliniklerin bulunduğu merkezde, kuduz ve karma başta olmak üzere tüm aşıları yapılıyor. Merkezimiz ayrıca, ilçenin coğrafi yapısı gereği doğal yaşama da katkı sunuyor. Yaralanan ya da bakıma muhtaç halde bulunan yabani hayvanlar da merkezde özenle tedavi ediliyor. Merkezimiz de bu doğrultuda gelişmiş ülkelerde bu alanda faaliyet gösteren emsalleriyle yarışacak boyuttadır."

DHA