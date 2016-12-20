Yaralı şahine orman işçilerinden yardım eli

DENİZLİ'nin Çameli İlçesi'nde Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları tarafından yaralı bulunan şahin, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği'nde tedavi altına alındı. Yaralı şahin tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

Çameli'de Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ağaçlandırma çalışmaları yaptıkları ormanlık alanda yaralı şahin buldu. Kanadından yaralı olduğui için uçamayan şahinin yakalayan işçiler, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne götürdü. Yaralı şahin daha sonra tedavi edilmek üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği'ne teslim edildi. Avcılar tarafından vurularak yaralandığı belirlenen şahin, tedaviye alındı. Yaralı şahin tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı bidirildi.

DHA