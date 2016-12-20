Yaşlı kadının emekli aylığını çalan hırsız yakalandı

ZONGULDAK’ın Alaplı İlçesi'nde, PTT şubesinde sıra bekleyen yaşlı kadının cebindeki 1100 lirayı çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen kişi, polis tarafından yakalandı.

Olay önceki gün meydana geldi. Zühre B., iddiaya göre bankadan 1100 lira emekli aylığını çektikten sonra elektrik faturasını yatırmak için PTT Şubesi'ne gitti. Oturarak sırasını bekleyen Zühre B., ayağa kalktığında cebindeki paranın olmadığını fark etti. Yanında oturan kişiden şüplenen Zühre B., polisi arayarak ihbarda bulundu. PTT şubesindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli R.A.'yı tespit ederek yakaladı. Yanında oturan Zühre B. telefonla konuşurken cebindeki parayı çalarken güvenlik kamerasına yansıyan R.A., sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA