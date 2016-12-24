Yastık içerisine gizlediği 28 bin lirası yandı

ŞIRNAK merkeze bağlı Aslanbaşar Köyü'nde güvenlik koruculuğu yapan Kamil Fidan, ev yapmak için biriktirip yastık içerisine gizlediği 28 bin lirası, evinde çıkan yangında eşyalarıyla birlikte yanarak kül oldu.

Merkeze bağlı Aslanbaşar Köyü'nde güvenlik korucusu Kamil Fidan'ın evinde dün sabah saatlerinde çıkan yangında, evdeki eşyaların tümü kullanılamaz hale geldi. 3 yıl önce babasının evinden ayrılıp Siirt'e yerleşen ve geçen yıl güvenlik korucusu olduktan sonra Aslanbaşar Köyü'ne geri dönen Kamil Fidan, kiralık ev bulamadığı için 2 eşi ve 6 çocuğuyla birlikte babasının evindeki bir odaya yerleşti. Ev yaptırmak için biriktirdiği 28 bin lirasını da bir yastığın içine koydu. Ancak dün sabah kendisi görevdeyken evinde çıkan yangında, tüm ev eşyasıyla birlikte yastıkta gizlediği 28 bin lirası da yandı.

Ev yapmak için biriktirdiği 28 bin lira parasının da yastık içinde yandığını belirten Kamil Fidan, hayırsever vatandaşlar ve devletten yardım istediğini belirterek, "2 eşim ve 6 ocuğum var. Siirt'ten taşındım evimi buraya getirdim. Babamın bir odasında yaşıyordum. Evimin bütün malzemesi bu odanın içinde yandı. Benim mal varlığım, neyim varsa hepsi bu odadaydı. Benim 28 milyar param da yastık altındaydı. O da yandı. Devletimizden bir yardım istiyorum. Bana bir destek çıkarsa, yardım ederse çok memnun olurum. Destek istiyorum. Ben bu kış ortasında hangi tarafa gideceğimi bilmiyorum. Gidecek bir yerimiz de yok. Ben eşlerim ve çocuklarım, babam ve kardeşlerimle birlikte 15 kişi bu evin içinde yaşıyoruz" dedi.

Akciğer hastası olan ve Kamil Fidan'ın ikinci eşi olan Hamdiye Fidan, "3 çocuğumla içerde oturuyorduk. Sabaha saat 8 civarıydı. Çocuklarım kahvaltının üzerindeydi. Duman çıkmaya başladı. Sobaya baktım, bacaya baktım duman çıkmıyordu. Dama çıkayım, belki ordan tıkanmıştır dedim. Gittim baktım bir şey yoktu. Aşağı indim içerisi daha fazla dumanla dolmuştu. Dumanın nerden geldiğini bilmiyordum. Bir daha dama çıktım merdivene daha varmadan bağırdılar, 'kızın yandı' dediler. Geldiğim zaman çocuklarım alevlerin içerisindeydi. 3 çocuğum alevin içindeydi. Çocuklarımı alevlerin içinden çıkardım artık hiçbir şeyin farkında değildim. Yani alevin nasıl çıktığını, her tarafa baktım, nasıl çıktığını anlamış değilim" diye konuştu.

DHA